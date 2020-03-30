أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:25 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها أطلعت الرئيس عبد الفتاح السيسي على آخر تطورات فيروس كورونا اليوم، ومعدلات الإصابة، وانتشار المرض، والإجراءات المتبعة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أثنى على القطاع الطبي، ووجه بزيادة بدل المهن الطبية، بالإضافة إلى مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل والحميات والحجر الصحي.

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن قيمة بدلات المهن الطبية من 400 لـ700 جنيه وفقًا لقانون ووفقًا للدرجة، متابعة: "سنسعى بالتنسيق مع رئيس الوزراء لسرعة صرف المكافآت الاستثنائية"، لافتة إلى أن جميع العاملين في القطاع الطبي يشعرون بأنهم يخدمون بلدهم كجنود ويبذلون عملهم بإخلاص، مؤكدة أنهم ليسوا أقل مكانة من الجنود والشهداء في هذه الأزمة، مؤكدة أن تقدير السيسي لهم يرفع من معنوياتهم وحماسهم.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن فترة ذروة فيروس كورونا، قائلة إن الأسبوع السادس والسابع والثامن هم فترة الذروة وفقًا لتجارب الدول السابقة ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن مصر في الأسبوع السابع الآن، موضحة أن وزارة الصحة تبذل كافة الجهود الممكنة للحصر والتقصي والعزل، لافتة إلى أن جميع الحالات المصابة من المخالطين، مؤكدة أنه أمر جيد.

وعلقت على ارتفاع حالات الوفيات، قائلة إن وصول الحالات متأخرة هو السبب في ذلك، لافتة إلى أن الحالات التي أعلن عنها اليوم جاءت متأخرة أيضًا، متابعة: "إحدى السيدات التي توفيت اليوم ظهرت نتائج تحليلها، وحاولنا الاتصال بها فلم تجب فأرسلنا الأمن لها وكانت قد توفيت".

وناشدت وزيرة الصحة، الجماهير بعدم التأخر في الإبلاغ فور ظهور أي أعراض خاصة كبار السن والحوامل، قائلة: "عندما تشعرون بارتفاع درجة حرارة مصحوبة بأعراض تنفسية توجهوا لأقرب مستشفى حميات ولا تتأخروا".

وتوقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع نسب شفاء مصابي فيروس كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن 88% من الحالات المصابة حاليًا تعاني من أعراض بسيطة أو متوسطة وبالتالي قابلة للشفاء، مضيفة أن 8% من الحالات في العناية المركزة، و4%على أجهزة التنفس الصناعي.

وتابعت وزيرة الصحة: "استعرضنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كافة المستجدات والاستعدادات لمستشفيات القطاع الجامعي والوزارة والمجتمع المدني بالأجهزة والمعدات حتى في السيناريوهات الجائحة، معلقة: "جاهزون لأي سيناري".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن مصر لم تسجل حالات ارتداد للمرض حتى الآن كما حدث في الصين، منوهة بأنه بتم دراسة أي حالة.

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