شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رسالة إلى العالم، قائلًا إن فيروس كورونا جعل عالمنا يعيش في رعب كبير وكرب شديد نتيجة الانتشار المتسارع، والذي تسبب في إصابة مئات الآلاف ووفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، وأربك سير الحياة الطبيعية بعدما قطع أوصالها في كل أرجاء العالم.





وأضاف "الطيب": "وجب علينا دولًا وشعوبًا ومؤسسات أن يتحمل كل منا مسئولياته لكبح جماح الوباء ومنع انتشاره"، متابعًا: "يجب أن نذكر ما يقوم به الأطباء الذين يبذلون كل شيء لمواجهة هذا العدو الذي يستهدف الإنسانية بالكامل"، مؤكدًا أن نجاحنا في هذه المعركة يتوقف على تصميمنا على تحمل المسئولية بعزم لا يلين.





وقال شيخ الأزهر، إن الأزهر يؤكد أن الالتزام بالتعاليم الصحية التي تصدرها الجهات المختصة مثل النظافة والالتزام بالبيوت وتعليق صلاة الجمعة والبعد عن التجمعات وإيقاف الصلوات في المساجد ضرورات شرعية يجب التقيد بها، ويأثم تاركها، ويخرج عن قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".





وأكد "الطيب"، أنه يُحرم إطلاق الشائعات وتروجيها وترويع وتخويف المواطنين، قائلًا للدول المتضررة من فيروس كورونا: "نحن معكم بقلوبنا ودعائنا، ونصلي لله عزوجل وندعوه أن يمن بالشفاء ويرحم من فارق الحياة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".





وأعلن عن تضامن الأزهر الشريف مع كل الدول التي تكافح الوباء، مشددًا على أن تقديم يد العون من القادرين واجب شرعي وديني، مضيفًا: "يجب أن نأخذ بالأساليب العلمية والطبية ونكثر من الصدقاء ونلجأ لله بالصدقات والدعاء حتى تنكشف هذه الغمة، وأن ندعو للعلماء أن يعجل على أيديهم اكتشاف العلاج".





ودعا شيخ الأزهر، على الهواء، قائلًا: "اللهم لا تسلط علينا بذنونبنا من لا يخافك، اللهم يا أرحم الراحمين يا زهر الخائفين وأمان المستغيثين نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وتكشف عنا البلاء، إنك أنت الأعز الأكرم".





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر متحدث الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



