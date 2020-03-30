ملاعب تحولت لمستشفيات بسبب كورونا





انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.





وتسبب هذا الفيروس في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.





وتوقفت كرة القدم كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.





ما تم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب. وبسبب فيروس كورونا أعلنت عدة أندية عن تحويل ملاعبها إلى مستشفيات بسبب الفيروس المستجد، ويلقي الفجر الرياضي الضوء عليها ...





- البرازيل :

وضعت العديد من الأندية البرازيلية ملاعبها تحت تصرف الهيئات الصحية في البلاد من أجل تحوليها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية بشكل مؤقت لمواجهة الفيروس في ظل انتشار الوباء بمدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو. ووضعت السلطات البرازيلية 200 سرير في ملعب ماكايمبو البلدي الواقع في مدينة ساوباولو والتي تضم العديد من المصابين بفيروس كورونا، لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة. ومن المنتظر أن يتحول ملعب ماراكانا الشهير والذي يعد من أكبر وأقدم ملاعب كرة القدم في العالم على أعتاب التحول إلى مستشفى ميداني لاحتواء المصابين أيضا في مدينة ريو دي جانيرو.

كما أعلن أكثر من نصف أندية دورى الدرجة الأولى البرازيلية التبرع بملاعبهم للسلطات الصحية التى تسعى لزيادة سعة المستشفيات لمكافحة الفيروس، لاسيما في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان، بعدما سجلت البلاد 18 وفاة و1128 إصابة بالفيروس، خاصة في ظل توقف الدوري المحلي حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس فلامنجو أنه قدم ملعبه إيتاكيراو ومركز تدريبه لتتمكن الهيئات الصحية من تقييم كيفية استخدامهما لمواجهة تفشي الوباء بينما أفاد نادي سانتوس بإنشاء عيادة مؤقتة في إحدى صالات ملعب فيلا بلميرو.





- إسبانيا :

يعتبر ريال مدريد من أبرز الأندية التى خصصت ملعبها لتخزين المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا وذلك بعد تخصيص ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة الشهير، لتخطين المعدات الطبية بالإضافة إلى ذلك، سيوفر النادي للكيانات والشركات وخاصة ذات الصلة بعالم الرياضة إمكانية إرسال تبرعات مالية أو مادية لوزارة الصحة الإسبانية وستكون هذه الآلية مكملة لتلك التي يمكن للحكومة تفعيلها لأغراض تضامن مماثلة.





- إنجلترا :