بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. إيناس عز الدين تتصدر تريند جوجل









تصدرت الفنانة إيناس عز الدين، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19).وقالت إيناس عبر حسابها بـ"فيسبوك"، "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلي لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش في مصر بس أن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل اي مستشفى عادية جنب بيتي"وشاركت إيناس محبيها تطورات حالتها الصحية من خلال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونصحتهم ألا ينتابهم الخوف فور إصابتهم بفيروس كورونا.وعلقت قائلة: "لايف قصير وانا في انتظار سيارة الإسعاف ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة وما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا اهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".