المحمدي يتحدث عن مشواره في إنجلترا









تحدث الدولي المصري أحمد المحمدي، لاعب فريق أستون فيلا، عن مشوارة في الدوري الانجليزي، وإمكانية إنهاء مشواره في إنجلترا.





وكان أحمد المحمدي قد انتقل للدوري الإنجليزي منذ عشر سنوات، عبر بوابة سندرلاند عام 2009 على سبيل الإعارة، قبل الانتقال النهائي من صفوف إنبي.





حيث قال المحمدي خلال حواره مع الموقع الرسمي لأستون فيلا، قائلا:" أتذكر بداياتي في إنجلترا مع سندرلاند، وهو أول نادي لعبت فيه في الدوري الإنجليزي".





وتابع:" كنت أشعر بصعوبة في البداية لأنني جئت من بلد مختلفة وثقافة مختلفة دون أقرب الناس لي، ولكنني تخطيت كل هذه الظروف بالمباريات التي كنت أخوضها".





وواصل:" أعتقد أنني أول لاعب مصري يستمر لمدة عشر سنوات في إنجلترا، وأتمنى لإنهاء مسيرتي هنا، لأكون أول لاعب من بلدي يعتزل هنا في إنجلترا".



