قائمة الأعلى دخلًا بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح ثامناً ومحرز يظهر في الصورة

قامت شبكة "Sports Mole" الإنجليزية من خلال بوابة "Spotrac" المختصة برواتب اللاعبين مع أنديتهم حول العالم، بعمل إحصائية للكشف عن رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.





حيث لا زالت منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز والأنشطة الرياضية على مستوى العالم، في حالة تعليق بعد إنتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





حيث ظهر الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، في المرتبة الثامنة براتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني.





وجاءت القائمة كالتالي:





1- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - 375 ألف جنيه إسترليني.





2- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - 320.833 جنيه إسترليني.





3- رحيم سترلينج (مانشسنر سيتي) - 300 ألف جنيه إسترليني.





4 - بول بوجبا (مانشستر يونايتد) - 290 ألف جنيه إسترليني.





5 - مسعود أوزيل (آرسنال) - 268.750 جنيه إسترليني.





6 - أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) - 250 ألف جنيه إسترليني.





7- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - 230.135 جنيه إسترليني.





8 - محمد صلاح (ليفربول) - 200 ألف جنيه إسترليني.





= ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 200 ألف جنيه إسترليني.





= هاري كين (توتنهام) - 200 ألف جنيه إسترليني.





= تانجوي ندومبيلي (توتنهام) - 200 ألف جنيه إسترليني.





12- ألكسندر لاكازيت (آرسنال) - 182.051 جنيه إسترليني.





13- روبرتو فيرمينو (ليفربول) - 180 ألف جنيه إسترليني.





14- فيرجيل فان ديك (ليفربول) - 165 ألف جنيه إسترليني.





15- هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) - 162.775 جنيه إسترليني.





16- ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) - 160 ألف جنيه إسترليني.





= خوان ماتا (مانشستر يونايتد) - 160 ألف جنيه إسترليني.





18- بيير إيميريك أوباميانج (آرسنال) - 157،500 جنيه إسترليني.





19- كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) - 150 ألف جنيه إسترليني.





= نجولو كانتي (تشيلسي) - 150 ألف جنيه إسترليني.





20 - فرناندينيو (مانشستر سيتي) - 150 ألف جنيه إسترليني.





= برناردو سيلفا (مان سيتي) - 150 ألف جنيه إسترليني.





23 - نيكولاس بيبي (آرسنال) - 140 ألف جنيه إسترليني.





= جيمي فاردي (ليستر سيتي) - 140 ألف جنيه إسترليني.





= جوردان هندرسون (ليفربول) - 140 ألف جنيه إسترليني.





= جيمس ميلنر (ليفربول) - 140 ألف جنيه إسترليني.





= إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - 140 ألف جنيه إسترليني.





= سون هيونج مين (توتنهام) - 140 ألف جنيه إسترليني.





29- كريستيان بوليسيتش (تشيلسي) - 132.917 جنيه إسترليني.





30 - ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - 130 ألف جنيه إسترليني.





= كاسبر شمايكل (ليستر سيتي) - 130 ألف جنيه إسترليني.





32- ديفيد لويز (آرسنال) - 125.673 جنيه إسترليني.





33- ماكس ماير (كريستال بالاس) - 125 ألف جنيه إسترليني.





34- رودري (مانشستر سيتي) - 121.154 جنيه إسترليني.





35- ويليان (تشيلسي) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= كريستيان بينتيكي (كريستال بالاس) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= برنارد (إيفرتون) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= ييري مينا (إيفرتون) - 120 ألف جنيه إسترليني.





- نابي كيتا (ليفربول) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= أليكس أوكسلاد تشامبرلين (ليفربول) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= ايميريك لابورت (مانشستر سيتي) - 120 ألف جنيه إسترليني.





- رياض محرز (مانشستر سيتي) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= لوك شو (مانشستر يونايتد) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= فريد (مانشستر يونايتد) - 120 ألف جنيه إسترليني.





= فيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد) - 120 ألف جنيه إسترليني.





- نيمانيا ماتيك (مانشستر يونايتد) - 120 ألف جنيه إسترليني.





48- أندري يارمولينكو (وست هام) - 115 ألف جنيه إسترليني.





49- أندريه غوميز (إيفرتون) - 112.212 جنيه إسترليني.





50- هيكتور بيليرين (آرسنال) - 110 ألف جنيه إسترليني.





= تيموي باكايوكو (تشيلسي) - 110 ألف جنيه إسترليني.





= يورجنو (تشيلسي) - 110 ألف جنيه إسترليني.





= أوليفييه جيرو (تشيلسي) - 110 ألف جنيه إسترليني.



