مسلسل "حكايات بنات 4".. الحلقة الثامنة

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

اختتمت الحلقة السابعة من مسلسل "حكايات بنات 4" بأن هناك مشكلة ستواجه جايدا ونور مازالت في شجار مع زوجها، عائشة في قمة سعادتها بعد فتح باب التقديم للسباق مرة أخري، جميلة تشعر بالسعادة لقدرتها على حل مشكلات أعضاء الجروب.


يعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثامنة من المسلسل..

١- جايدا تشتكي لحسام على ماحدث لها من هجوم الناس عليها على صفحتها الخاصة على "إنستجرام"، وحسام يحاول تهدئة جايدا بأنه سيحل المشكلة فهو يعرف شخص ملم بالسوشيال ميديا، وسيحل لها هذه المشكلة.

٢- بينما ثائر يستوقف نور في الجامعة ليعتذر لها عن منعها لرد على الهاتف أثناء المحاضرة، ويدور بينهما حديث، حتي تخبر نور مشكلتها مع زوجها لثائر، فيخبرها بأن تصبر عليه، فهو مازال شاب صغير، ومع الوقت سوف يستوعب المسؤولية، ليفاجأ بمروان يقاطع حديثه ويقول له أنا زوجها.


٣- مروان يحاول أن يوطد العلاقة مع نور مرة ثانية، ويخبرها أنه مازال يحبها، وأن المنزل بدونها لا يطاق الجلوس فيه، فتخبره نور أنها تريد أن تفكر في الموضوع، ويوافق مروان.


٤- تننشر صور عائشة وهى تعمل في ورشة الميكانيكا على السوشيال ميديا، ويعلم والدها بهذا، الأمر الذي دفعه للذهاب إليها في الورشة، وأخذها بطريقة غير لائقة أمام صاحب الورشة وابنه، وعندما يذهب إلى البيت يقرر أن يمنعها من الخروج ويسحب منها المحفظة والسيارة الخاصة بها.


٥- فريدة تذهب إلي ثائر في الجامعة، وتقول له أنها جاءت إليه، لأنه صديقها وتعطيه هدية بمناسبة تعينه في الجامعة، ثم ترحل دون أن تخبره بشيء آخر.



٦- عائشة تبكي في غرفتها لما فعله والدها، وتطلب من نور المساعدة وأنها تريد أن تذهب للتصفيات في السباق، ويتدخل عمرو في الموضوع فتجرحه عائشة ببعض الكلمات المسيئة.


٧- فيما يخص جميلة فإنها ترفض فكرة وجود معتز في حياتها كحبيب، وعندما يأتي إليها تخبره بأنها لا تحب طريقته، الأمر الذي دفع معتز بأن يقول لها أنه سيختفي من حياتها، فتشعر جميلة بالخوف وتتطلب منه إلا يتركها.


٨- جايدا تقرر مع صديقتها أن تسجل فيديو بث مباشر للمتابعين على الصفحة الرسمية الخاصة بها، وتخبرهم بأنها تتعرض لمؤامرة لغلق الصفحة، وتطلب منهم الدعم بالمشاركة والتعليقات والإعجاب.


٩- أدهم يقرر أن يستغل أزمة عائشة في صالح الفندق، حتي يحصل على تغطية إعلامية كبيرة، فقرر أن يعلن أن لده مشتركة في السباق تعمل في ورشة ميكانيكا ووالدها رجل أعمال كبير.

١٠ - تشعر جميلة بالسعادة كلما رأت فارس، وقررت أن تتخذه كصديق مقرب فقط، ولكن هي دائما سعيدة معه، ومقتنعة أن أفكاره تشبه أفكارها.

١١- والد عائشة يقتنع بوجهة نظر عمرو ويوافق على أن تخوض عائشة السباق، وتذهب إلى التدريب مرة أخرى.


مسلسل "حكايات بنات 4" تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ومن بطولة" أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، حازم إيهاب، رمزي لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، أحمد كرارة، كريم العمري وغيرهم، و من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.


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