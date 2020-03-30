أحمد حسن: انتقال عمر جابر للأهلي صعب وساسي قد يرحل عن الزمالك

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:09 ص
عمر جابر
عمر جابر
علي خلاف


تحدث أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن إنتقال عمر جابر لاعب وسط بيراميدز للنادي الأحمر وكذلك رحيل فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تصريحات أحمد حسن

وقال أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة "النهار": "من الصعب للغاية انضمام عمر جابر للأهلي لعدة أسباب على رأسها أنه لاعب ينتمي لنادي الزمالك".

وتابع مدير الكرة السابق بنادي بيراميدز: "عمر جابر يتقاضى راتبًا كبيرًا للغاية ومن الصعب أن يوفره له الأهلي".

وواصل الصقر : "من الوارد رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك حال تلقيه عرضًا خارجيًا مغريًا".

واختتم نجم منتخب مصر السابق تصريحاته : "ساسي لن يرحل عن الزمالك إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا يعوضه عن المقابل الذي يتقاضاه في القلعة البيضاء".

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