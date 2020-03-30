تشافي يكشف رغبته في تدريب برشلونة









كشف اللاعب الدولي الاسباني السابق ونادي برشلونة تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري رغبته في تدريب النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وقال تشافي:"أنا واضح. أريد العودة إلى برشلونة، ومتحمس للغاية لهذا الأمر ربما قبل بضع سنوات، كنت أحصل على بعض الاحترام، ولكن الآن بعد أن أصبحت في مجال التدريب، أعتقد أنه يمكنني نقل بعض الأمور للاعبين، لكنني أوضحت لمسؤولي برشلونة أنني أرى نفسي في مشروع يبدأ من الصفر، وأن أكون صانع القرار نشر تفاصيل المفاوضات مع برشلونة في الإعلام؟ ليس لدي مشكلة. أنا لا أختبئ ولن أتراجع. أود أن أعمل مع أشخاص أثق بهم ولديهم ولاء. لا يمكن أن يكون هناك أي شخص فاسد حول غرفة الملابس، وأفضل عودة بعض اللاعبين السابقين للنادي مثل بويول".





وأضاف لاعب برشلونة السابق:"أنا جزء من فريق، ولا أريد اتخاذ القرار بمفردي. هنا في السد نتخذ القرارات مع الموظفين، رغم أن لدي الكلمة الأخيرة في النهاية أخبرني كرويف أنهم سيأتون للبحث عني في برشلونة، ومنحني نصائح بشأن ذلك. أود أن أكون في انسجام تام مع الجميع. لا يمكن لأي شخص في غرفة تبديل الملابس أن يكون سلبيًا أو فاسدًا، والمشكلة الطبية مهمة وكل شيء في الفريق يجب أن يكون مناسبًا للعمل".





واختتم المدرب الاسباني تصريحاته:"أود الدخول في بيئة عمل مع أشخاص من نفس بيئتي لتكوين فريق جيد، وأرى أن الكثير من اللاعبين الحاليين في المجموعة جيدين بشكل لا يصدق، بدءًا من حارس المرمى الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم جوردي ألبا أفضل ظهير أيسر في العالم، وجيرارد بيكيه أفضل قلب دفاع في العالم، وسيرجيو بوسكيتس أفضل لاعب وسط دفاعي في العالم، وليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ونستطيع أن نضيف لهم دي يونج وآرثر اللذين يبدو أنهما لاعبان يمكنهما النجاح لمدة 10 سنوات أخرى في برشلونة".



