شاهد.. أول صور لـ "إيناس عز الدين" من داخل المستشفى بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

خرجت الفنانة إيناس عز الدين لجمهورها في فيديو "لايف" للمرة الثالثة من داخل مستشفى حمايات إمبابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقالت "إيناس" لجمهورها: "الحمد لله والله يا جماعة أنا بحاول أبتسم، انا مش خايفة ولا بعيط ولا منهارة، ساعات ربنا بيعرضنا لأزمة صغيرة عشان يبين لنا معادن الناس".

وتابعت: "فكرة أني أكون من الناس المصابة دايمًا دي حاجة مش مزعلاني بالعكس أنا مبسوطة جدًا لأنه من رضا ربنا عليا بيخلص مني أول بأول".

وأضافت "إيناس'': "أنا بطلب منكم محدش يخاف لو حد حس بالإعراض ميخافش ويروح يكشف، أنت كدة مش بتضر شعب كامل لازم تبلغ وتروح الحجر".


أخبار تهمك

تفاصيل صادمة.. وزيرة الصحة تكشف سبب وفاة إحدى مرضى كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شاهد صورة صادمة للفنانة إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ حوالي 10 ساعات

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 11 ساعة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 5 ساعات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

12:50 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

10:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا