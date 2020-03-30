شاهد.. أول صور لـ "إيناس عز الدين" من داخل المستشفى بعد إصابتها بفيروس "كورونا"
الإثنين 30/مارس/2020 - 03:43 ص
روان هيثم
خرجت الفنانة إيناس عز الدين لجمهورها في فيديو "لايف" للمرة الثالثة من داخل مستشفى حمايات إمبابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وقالت "إيناس" لجمهورها: "الحمد لله والله يا جماعة أنا بحاول أبتسم، انا مش خايفة ولا بعيط ولا منهارة، ساعات ربنا بيعرضنا لأزمة صغيرة عشان يبين لنا معادن الناس".
وتابعت: "فكرة أني أكون من الناس المصابة دايمًا دي حاجة مش مزعلاني بالعكس أنا مبسوطة جدًا لأنه من رضا ربنا عليا بيخلص مني أول بأول".
وأضافت "إيناس'': "أنا بطلب منكم محدش يخاف لو حد حس بالإعراض ميخافش ويروح يكشف، أنت كدة مش بتضر شعب كامل لازم تبلغ وتروح الحجر".
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