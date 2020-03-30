شاهد.. أول صور لـ "إيناس عز الدين" من داخل المستشفى بعد إصابتها بفيروس "كورونا"













خرجت الفنانة إيناس عز الدين لجمهورها في فيديو "لايف" للمرة الثالثة من داخل مستشفى حمايات إمبابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وقالت "إيناس" لجمهورها: "الحمد لله والله يا جماعة أنا بحاول أبتسم، انا مش خايفة ولا بعيط ولا منهارة، ساعات ربنا بيعرضنا لأزمة صغيرة عشان يبين لنا معادن الناس".وتابعت: "فكرة أني أكون من الناس المصابة دايمًا دي حاجة مش مزعلاني بالعكس أنا مبسوطة جدًا لأنه من رضا ربنا عليا بيخلص مني أول بأول".وأضافت "إيناس'': "أنا بطلب منكم محدش يخاف لو حد حس بالإعراض ميخافش ويروح يكشف، أنت كدة مش بتضر شعب كامل لازم تبلغ وتروح الحجر".