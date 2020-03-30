تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أنه طقس بارد ليلًا على معظم الأنحاء، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.


وإليكم حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.


شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.


فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 29
شبين الكوم 15 29
طنطا 14 28
دمنهور 14 27
الإسكندرية 14 29
بلطيم 14 29
مطروح 15 29
السلوم 15 31
سيوة 13 32
بورسعيد 14 28
دمياط 14 29
الزقازيق 15 29
الإسماعيلية 14 31
السويس 14 30
العريش 13 28
رفح 13 27
رأس سدر 15 28
نخل 10 27
نويبع 18 28
طابا 17 27
كاترين 10 26
الطور 18 25
شرم الشيخ 18 29
الغردقة 18 29
مرسى علم 17 27
الفيوم 16 29
بنى سويف 14 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 31
سوهاج 15 32
قنا 16 32
الأقصر 15 32
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 31
الوادي الجديد 13 32
شلاتين 16 30
أبو رماد 17 27
حلايب 19 28
رأس حدربة 17 27

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

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