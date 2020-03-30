بعد إصابتها بـ"كورونا".. إيناس عز الدين تطل على جمهورها بفيديو لايف جديد من داخل المستشفى

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أطلت الفنان إيناس عز الدين، على محبيها منذ قليل من خلال مقطع فيديو لايف، وهي من داخل المستشفى استعدادًا لخضوعها للحجر الصحي، كما طمأنت كل متابعيها على حالتها الصحية.

وأشارت إلى أنها متواجده حاليًا بمستشفى إمبابة للحميات، وأنها غير متوترة أو خائفة من إصابتها بالفيروس.

وتابعت "أنا يجماعة مش مفزوعة ولامنهارة ولابعيط وعندي رضا تام لكل اللي يجيبه ربنا ولساني عاجز عن الكلام بعد ما شوفت دعواتكم ليا وصلاتكم".

وانت إيناس قد نشرت عبر حسابها بـ"فيسبوك"، "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلي لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش في مصر بس أن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل اي مستشفى عادية جنب بيتي"

وشاركت قبل ساعات قليلة محبيها تطورات حالتها الصحية من خلال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونصحتهم ألا ينتابهم الخوف فور إصابتهم بفيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "لايف قصير وانا في انتظار سيارة الاسعاف ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة وما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا اهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".

وتلقت إيناس عدة تعليقات مختلفة من قبل محبيها من الجمهور والفنانين الذين أعلنوا دعمهم الكامل لها في محنتها داعيين الله أن تنتهي ازمتها ويتم شفائها بأسرع وقت.

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