من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة









وأضافت: "مافيش حد هيقول على نفسه أنا عندي فيروس معدي علشان الناس تخاف تتعامل معاه.. مافيش حد إسعاف تجيله وكل الناس مغطية وشها وخايفين يتعاملوا معاه، مع احترامي لكل ده، اي بنت بنتزل صورة ليها بتعمل مليون شير، ولو قعدت اغني وادندن ونهيص مع بعضينا هعمل أضعاف أضعاف الشهرة".



وأضافت قائلة:"ربنا بيخلص من ذنوبي في الدنيا وكلنا بشر وبنغلط حتى اللي بينتقدوني ويقولولي اي حاجة كل واحدة فيه بلاوى، وده رضا ربنا عليا ،وبيخلص مني أول باول".



وفي نهاية حديثها قالت:"أنا بطلب منكم محدش يخاف ولو حد حس بالأعراض يروح يبلغ ويقول، لأن أنت كده مش بتأذي نفسك بس لا بتأذي الكل، ده انت لو لمست "أوكرة" وحد لمسها بعدك عديته ايه زمبه ممكن يكون عنده عيال محتاجينه، فكل واحد يراعي ربنا في نفسه وفي غيره، ويحاول يتعالج علشان الناس دي واقعد في بيتك واعزل نفسك عن اهلك والناس، أي حد فينا مُعرض للامراض واي حد فينا معرض، أنا مش بعمل عليكوا دكتورة بس بحاول أوصل للناس المعلومة بطريقة كويسة ومخليش الناس تخاف ومحدش يتوتر ويترعب واللي جيبه ربنا خير".









نشرت الفنانة إيناس عز الدين، فيديو لايف جديد لها من داخل حميات إمبابة بعد نقلها للمستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وردت إيناس على ادعاءات إعلانها إصابتها بالفيروس لجلب الشهرة، قائلة: "مع احترامي للناس اللي بتقول إن في ناس بيقولوا إن هم عيانين علشان الشهرة، الشكل اللي أنا طالعة بيه ده مش الهدف من الشهره، ولا الشكل اللي يحب حد يتشهر بيه"