مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أتليتكو مدريد

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع نجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ستار، إن مانشستر يونايتد واثق من التعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد ساؤول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ 135 مليون جنيه استرليني.

وقدم ساؤول مستويات مميزة للغاية مع فريق أتلتيكو مدريد خلال المواسم الماضية، حيث يريد كبار الأندية الأوروبية في التعاقد معه هذا الصيف.

يذكر أن ساؤول لاعب خط وسط اتليتكو مدريد ساهم في صعود فريقه إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

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