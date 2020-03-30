وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
توفى الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل بكلية الطب جامعة الأزهر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في محافظة بورسعيد.

واتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، متأثرة بالطبيب الخلوق الذي راح ضحية ممارسة عمله بمعمله في نطاق حي العرب.

كان الدكتور أحمد اللواح، يعمل أستاذًا للباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، كأول طبيب مصري.

وأصيب الطبيب المصري بالفيروس بعد اختلاطه بشخص مصاب أثناء تواجده داخل المعمل الخاص به بمحافظة بورسعيد، واتضح أنه التقى بأول حالة مصابة بفيروس كورونا، هندى الجنسية يعمل بمصنع سينمار" المملوكة لشركة هندية، لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. 

لم يمر على" اللواح"، يومًا داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ليلقى حتفه متأثرا بإصابته بالفيروس، كما تم حجز نجلته داخل المستشفى لعزلها بعد إيجابية إصابتها، ويتم إجراء لباقي المخالطين له. 

وفي سياق مختلف، تقوم محافظة بورسعيد بعدة إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى المركز اللوجيستى بحى الشرق، للوقوف على آخر تطورات العمل بداخله ومتابعه الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث اطمأن علي سير العمل بشكل منتظم. 

كما حرص محافظ بورسعيد، على متابعة انتظام حركة الجمارك ومعدلات العمل بها، خاصة وأن موانئ غرب وشرق بورسعيد تعمل علي مدار اليوم، مؤكدا علي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وترك مسافات بينهم وذلك حفاظًا علي حياتهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، مطاحن إنتاج الدقيق المدعم وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، للوقوف على سد احتياجات مخابز المحافظة والمغذي أيضا لعدد من المحافظات المجاورة. 

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التزاحم علي المخابز، مؤكدًا أن بورسعيد لديها وفرة في الدقيق، وخلال جولته،تابع خطوط الإنتاج ومعدلات العمل داخل المطحن، وكذلك مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل المطحن. 

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تشهد وفرة فى المواد الغذائية والخبز ولا داعى للقلق أو التكالب على المنتجات،مشيرا إلى ان المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وانتاجيته.

واستكمل المحافظ، جولته بمصنع إنتاج زيت الطعام، حيث اطمأن علي انتظام سير العمل بالمصنع علي مدار اليوم وذلك لتغطية احتياجات المحافظة من الزيت.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التزاحم علي شراء المنتجات، مؤكدًا أن بورسعيد لديها وفرة في المنتجات الغذائية، مشيرًا إلي أن إنتاج زيت الطعام يوفر فائض للتصدير.

وشدد علي إدارة المصنع علي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية داخل المصنع حرصا علي سلامة العاملين لتتواكب مع الإجراءات الوقائية التي قامت بها المحافظة في هذا الشأن.

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)
وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

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