رنا سماحة تعلم المعجبات كيفية وضع ميكب









نشرت الفنانة رنا سماحة، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية، بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعلم من خلاله معجباتها كيفية وضع ميكبوعلقت على الفيديو قائلة:"الحاجات الي استخدمتها...برايمر، ‎بليندر، ‎ماسكرا، شادو حواجب، بودر وچل ‎كحل مفخم ..رموش..باليت ايشادو .. ‎فاونديشن، بودر، ‎لوس بودر، باليت كونتور.. كريمي ‎باليت بلاشر، وهايليتر، تحديد شفايف كريمي ..‎ليب جلوس مط ...باليت فرش".وقالت في الفيديو: "أول شئ نضع البريمر ثم نضع كريم الأساس وندمجه بهذه الفرشاة، ثم نضع كونتور، واللون البرتقالي لإخفاء العيوب والهالات السوداء، فسوادف نضعه أسفل العين، ويوجد حبوب في وجهي سوف أضعه عليها، ثم ندمجه ونضع كونتور غامق لإخفاء العيب والفاتح لإظهاره، ومن ثم نضع على الأنف والخد والرقبة، ثم ندمجه ونضع كونسيلر أسفل العين، ثم نضع بودر لكي لا تترك خطوط أسفل العين".واضافت رنا حديثها قائلة: "ثم نضع إيشادو أفتح فأغمض، وندمجه، وبعد ذلك نضع كحل وإذا وضعنا كحل أفضل عدم وضع إيلينر، ثم نضع ماسكرا وأفضل هذا النوع، ومن بعده نضع الرموش"حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"قمر يا رورو"، وعلقت معجبة آخرى قائلة:"حلو اوي استفدت كتير منك"، وكتبت آخرى:"قمر بجد والميكاب سهل وبسيط".