انتحرت العديد من الفتيات بعد صدمة وفاته.. معلومات وحقائق عن العندليب في ذكرى رحيله









تحل اليوم ذكرى وفاة العندليب الأسمر المطرب عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 47 عامًا، ورغم عدم استمراره في الفن لفترة طويلة، إلا أنه استطاع أن يخطف قلوب جماهيره، ويحقق نجاحًا كبيرًا بأغانيه وأفلامه.وفي ذكري رحيله يرصد "الفجر الفني" أبرز الحقائق عن عبد الحليم حافظ..- أصيب بالبلهارسيا عندما كان صغيرًا، وذلك أثناء إقامته في بيت خاله.- تعرف على الفنان كمال الطويل في المعهد العالي للموسيقى، حيث كان عبد الحليم حافظ في قسم التلحين، وكان كمال في قسم الغناء والصوت، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية.- استخدم لقب "حافظ" بدلاً من "شبانة"، وذلك بعد لقائه مع الفنان الإذاعي حافظ عبد الوهاب.- رفضه الجمهور بعد غنائه لأول مرة لأغنية "صافيني مرة"، وكان ذلك في عام 1952، ولكن حليم لم ييأس وفي العام الذي تلاه أعادها مرة أخرى في يوم إعلان الجمهورية وحققت نجاحاً كبيراً.- لقب بـ "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.- كان صديقا مقرباً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والملك حسن الثاني ملك المغرب.- اكتشف مرضه لأول مرة عام 1965، بعد أن أصيب بنزيف في معدته عندما كان مدعوا للإفطار مع صديقه في شهر رمضان.- ظهرت إشاعة أن حليم كان متزوجاً من سعاد حسني لمدة 6 سنوات.- كان دائماً يتبرع للجمعيات الخيرية والمشافي، ودور الأيتام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.- انتحرت العديد من الفتيات بعد وفاته، وحضر جنازته أكثر من 2,5 مليون شخص.