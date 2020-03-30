المحمدي يكشف مفاجأة مدوية حول اعتزاله كرة القدم

تحدث أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي عن موعد اعتزاله كرة القدم والعودة للدوري المصري بعد غياب 10 موسم.





تصريحات أحمد المحمدي





وقال أحمد المحمدي نجم منتخب مصر عبر الموقع الرسمي لفريقه أستون فيلا الإنجليزي: "أتذكر أول يوم لي في إنجلترا عندما انضممت إلى سندرلاند، أول نادٍ لعبت فيه بالدوري الإنجليزي".





وتابع ظهير أستون فيلا: "البداية كانت صعبة لأنني جئت إلى بلد مختلف وثقافة ومناخ مختلفين دون عائلتي وأصدقائي، ولكن اعتدت على الأجواء واستمتعت بالمباريات التي كنت أخوضها، وفخور بما وصلت إليه وآمل أن يستمر ذلك لسنوات قادمة".





وأختتم المحترف المصري تصريحاته: "اعتقد أنني أول لاعب مصري أمضى عشر سنوات هنا في إنجلترا، واتطلع لإنهاء مسيرتي الكروية هنا أيضًا، لأكون أول لاعب من بلدي يعتزل هنا في إنجلترا".





انتقال المحمدي للدوري الإنجليزي



