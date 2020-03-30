صدام محتمل بين لاعبي برشلونة والإدارة بسبب فيروس كورونا









ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن هناك صدام محتمل بين لاعبي نادي برشلونة و الإدارة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني من أجل الاتفاق على خفض الرواتب بعد توقف النشاط الكروي في اسبانيا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:"خفض الرواتب للاعبي نادي برشلونة سيكون الحل الرئيسي، للتعامل مع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف المسابقات الكروية بسبب تفشي فيروس كورونا اللاعبين سيضطرون عاجلاً، أم آجلاً للاستسلام والقبول بخفض الرواتب لأنَّ صورتهم وسمعتهم ستكون على المحك، إذا لم يقدموا لفتة إيجابية أمام هذه الأزمة العالمية".





وأضافت الصحيفة الاسبانية:"إلغاء الموسم الحالي، قد يكلف نادي برشلونة 100 مليون يورو، والأمر كذلك بالنسبة لريال مدريد، رفض لاعبي برشلونة، خفض الرواتب يعود لوجود شكوك بشأن أن ذلك سببه الإدارة السيئة من قبل مجلس النادي الكتالوني بالإضافة إلي أن ريال مدريد لم يجبر اللاعبين على خفض الرواتب، لذا لا يرغب نجوم برشلونة في دفع ثمن أخطاء الإدارة، الأمر متروكًا للاعبين، فلن يقتطعوا من رواتبهم، لكن هذه ستكون خطوة انتحارية في أعين بعض المشجعين الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم، وحتى أقاربهم الذين توفوا بسبب فيروس كورونا".



