هيرفي رينارد يوجه نصيحة للجماهير بشأن فيروس كورونا

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، نصيحة لكل الجماهير، بعد إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم.





حيث تسبب إنتشار فيروس كورونا إلى تعليق كل الدوريات، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.





وظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي، وبعدها اجتاح العالم أجمع، وتسبب في إرتفاع عدد المصابين به إلى أكثر من نصف مليون.





حيث تحدث رينارد خلال فيديو ظهر فيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا:" ابقوا في المنزل يا رفاق من أجلك أنت وعائلتك، فجميع الطواقم الطبية تعمل من أجل إنقاذ حياتنا ومساعدتنا".



