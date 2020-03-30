قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا الجديد

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:29 ص
علي ماهر حلمي


أصاب فيروس كورونا الجديد العديد من اللاعبين في الدوريات الأوربية الكبري بعد أن انتشر خلال هذا الشهر بالإضافة من بينهم هودسون أودي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الذي أكد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعافه بعد أن تم عزله طبيا لمدة 14 يوم.

وتعتبر بطولة بطولة الدوري الإيطالي الممتاز أكثر بطولة عبر العالم سجلت حالات إيجابية بفيروس كورونا حيث أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة حارس الفريق ماركو سبورتيلو بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي ثلاث نادي يوفنتوس الإيطالي اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أعلن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابته هو وصديقته بفيروس كورونا المستجد كما أنه والمدافع الدولي الإيطالي روجاني ولاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي كما أن نادي سامبدوريا الإيطالي قد أعلن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ليتم وضعهم في الحجر الطبي لمدة 14 يوم بالإضافة الي ثلاثة من لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي.

بينما قد اعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة ثلاث لاعبين من الفريق بفيروس كورونا الجديد بالإضافة إلي إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد.

وتسبب فيروس كورونا الجديد في توقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم أبرزها بطولة الدوري الإيطالي الممتاز والانجليزي الممتاز " بريميرليج " و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز وتأجيل العديد من التجمعات والبطولات القارية مثل كأس الأمم الأوروبية اليورو وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا لعام 2021 بدلا من صيف 2020.

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