أبرز الملاعب التي تحولت لمستشفيات مفتوحة بسبب كورونا









تواصل أندية كرة القدم بذل جهودها، للتصدي لخطر إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي أصاب كرة القدم العالمية بالشلل التام.









ولا زال العالم ينتظر إنفراجة للمحنة الحالية، في ظل تزايد أعداد الوفيات في معظم الدول التي إنتشر فيها الوباء.













وإيماناً منها لدورها المجتمعي، قامت بعض الأندية الأوروبية والعالمية، بالتبرع للمستشفيات والجمعيات الخيرية وبنوك الطعام.









فضلاً عن ذلك، قررت بعض الأندية الأوروبية تحويل ملاعبها لمستشفيات مفتوحة، لإستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى والمعونات الطبية، لا سيما في الدول التي ينمو فيها معدل الإصابات.









وقرر نادي ريال مدريد تحويل ملعبه العريق لمستشفى مفتوح، حيث قرر إستقبال المعدات الصحية اللازمة لمكافحة الفيروس.









كما قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فتح ملعب الإتحاد لإستقبال بعض المعونات الطبية، وتوجيه مرافق النادي لأي خطة من شأنها إيقاف إنتشار كورونا.













وفي سياق متصل، وضع نادي واتفورد الإنجليزي ملعبه "فيكاردج رود" الكائن بإحدى ضواحي العاصمة لندن تحت إمرة السلطات البريطانية، وإستخدامه لمكافحة فيروس كورونا.









كما يستعد ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لإستقبال المصابين بالفيروس، بحسب ما أعلن رئيس نادي فلامينجو في وقت سابق.









كما وضعت السلطات البرازيلية 200 سريراً في ملعب "ماكايمبو" بمدينة ساو باولو، لإستقبال المرضى.









وفي أوروجواي، قررت الأندية وضع كافة ملاعبها ومنشآتها تحت تصرف الحكومة في البلد والسلطات المختصة، وتسخير كافة المنشآت الرياضية والمرافق لخدمة المصابين.































