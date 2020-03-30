وفاة موسيقار شهير بعد صراع مع المرض

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
وكالات

نعت وزارة الثقافة البولندية كرزيستوف بنيديريكي أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين بالعالم وذلك في تغريدة لها عبر تويتر

وقالت: ”بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم“.

واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها (ذا اكزورست) للمخرج وليام فريدكن و(ذا شايننج) للمخرج ستانلي كوبريك و(وايلد هارت) للمخرج ديفيد لينش وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما.

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