أسباب غضب الزمالك من الحضري





أعرب عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر عن أمله بألا يتم احتساب فترة لعبه مع الزمالك في موسم 2010/2011 مشيرا إلى أنه لم يُوفق في الأربعة أشهر التي قضاهم في النادي الأبيض.





وقال الحضري في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس: "انتقلت إلى الزمالك كلاعب محترف ولعبت له لمدة أربعة أشهر لكني لم أُوفق، حيث لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن النادي وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري".





وأضاف: "على المستوى الفني، لم أُوفق في الأربع أو خمس مباريات التي لعبتها مع الزمالك وشعرت أنه سيكون هناك مشاكل فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة 4 شهور".





واختتم الحضري تصريحاته قائلا: "أتمنى محو الأربعة أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير محسوبة مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".





وعلق الحضري على حديثه في تصريحات صحفية اليوم بأنه لم يقصد الإساءة للزمالك ولكنه كان يقصد محو فترة الزمالك من تاريخه وأن فترة لعبه للزمالك لم يكن موفقا في المباريات التي لعبها. وأشار الحضري إلى أن الظروف في الزمالك لم تكن جيدة مقارنة في الفترة الحالية التي تشهد طفرة في النادي وفي الفريق.



