الأهلي يدرس بجدية غلق مفاوضاته مع رمضان صبحي لهذا السبب









يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن القلعة الحمراء تريد أن يبقي اللاعب فى صفوف الفريق خلال الموسم القادم خاصة، انه أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.





ولكن يدرس النادي الأهلي ومسؤوليه غلق باب التفاوض مع صبحي ووكيله نادر شوقي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.





ويأتي تفكير الأهلي فى غلق باب المفاوضات مع رمضان صبحي بسبب مماطلة اللاعب ووكيله مع الاهلي وعدم إعطاء النادي ومسؤزليه رد نهائي بسأن الرغبة فى البقاء او الرحيل.



