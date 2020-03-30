تعرف على أبرز المعلومات في حياة هشام إسماعيل الشهير بـ "فزاع"

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنان المصري هشام إسماعيل، الذي بدأ رحلته الفنية مع المخرج خالد جلال بمشاركته في مسرحية "قهوة سادة" والتي برز بها مواهبه الفنية وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقدم إسماعيل، العديد من الأعمال الفنية واستطاع كسب قلوب الملايين بفنه الراقي المتميز.

ومن خلال السطور التالية يعرض إليكم 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد في مدينة السعودية يوم 30 مارس عام 1977م.

2- تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان عام 1998م.

3- ينتمي لمواليد برج الحمل، الذين يمتازون بالفكر الراقي والقلب المفعم بالحيوية.

4- عمل في أحدى البنوك الإستثمارية بالقطاع الخاص لمدة 8 سنوات.

5- لحبه للفن توجه الى المجال الفني، وقدم العديد من الأفلام منها السفاح، الأنسة مامي، يوم ملوش لازمة، سيما علي بابا، طير انت، ابراهيم الأبيض، ياباني أصلي، أخر ورقة، فزاع، عنتر وبيسة، سالم أبو أخته، نوم التلات، 30 يوم في العز، دعدوش.

6- شارك في عدة مسلسلات منها بشرى سارة، جوز ماما، القبطان عزوز 2، قصة حب، الكبير قوي، مجنون ليلى، أبو البنات، كابتن عفت، تامر وشوقية، الزوجة الثانية، قشطة وعسل، أهو ده اللي صار، القمر أخر الدنيا.

7- قدم بعض الأعمال المسرحية منها قهوة سادة، علي عليوة، وزير من الوزراء، 3 أيام في الساحل، علاء الدين.

8- لقب بـ"فزاع" من قبل الجمهور وذلك بعد مشاركته في أول بطولة مطلقة له بفيلم "فزاع" عام 2015م.

9- شارك في عام 2007م، في تقديم البرنامج الكوميدي "من غير مقص"، وعن طريقه قام بتقليد العديد من الشخصيات ببراعة.

10- عاشقا للكورة، ونادي الزمالك يمثل له الكيان فهو خط أحمر بالنسبة له.

11- تزوج من الفنانة المصرية "شيماء عبد القادر" في عام 2013م.

12- لديه ابن وابنة.

13- يستمتع كثيرا بتقضية وقته بمنزله وسط أسرته، وغير محب للخروج دائما إلا بسبب ظروف العمل فقط.

14- يقضي وقته في ظل هذا الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس "كورونا" على الشعب، في مشاهدة الأفلام واللعب مع أولاده بألعاب الزمن القديم مثل "السلم والثعبان، الليدو، الدومنة".


أخبار تهمك

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة مدوية.. ليفربول يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 14 ساعة

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يدرس بجدية غلق مفاوضاته مع رمضان صبحي لهذا السبب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. شاهد صورة صادمة للفنانة إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابتها بـ"كورونا".. إيناس عز الدين تطل على جمهورها بفيديو لايف جديد من داخل المستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ يوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

12:50 ص

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

10:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا