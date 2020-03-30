تعرف على أبرز المعلومات في حياة هشام إسماعيل الشهير بـ "فزاع"





يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنان المصري هشام إسماعيل، الذي بدأ رحلته الفنية مع المخرج خالد جلال بمشاركته في مسرحية "قهوة سادة" والتي برز بها مواهبه الفنية وحقق نجاحًا كبيرًا.









وقدم إسماعيل، العديد من الأعمال الفنية واستطاع كسب قلوب الملايين بفنه الراقي المتميز.ومن خلال السطور التالية يعرض إليكم 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد في مدينة السعودية يوم 30 مارس عام 1977م.2- تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان عام 1998م.3- ينتمي لمواليد برج الحمل، الذين يمتازون بالفكر الراقي والقلب المفعم بالحيوية.4- عمل في أحدى البنوك الإستثمارية بالقطاع الخاص لمدة 8 سنوات.5- لحبه للفن توجه الى المجال الفني، وقدم العديد من الأفلام منها السفاح، الأنسة مامي، يوم ملوش لازمة، سيما علي بابا، طير انت، ابراهيم الأبيض، ياباني أصلي، أخر ورقة، فزاع، عنتر وبيسة، سالم أبو أخته، نوم التلات، 30 يوم في العز، دعدوش.6- شارك في عدة مسلسلات منها بشرى سارة، جوز ماما، القبطان عزوز 2، قصة حب، الكبير قوي، مجنون ليلى، أبو البنات، كابتن عفت، تامر وشوقية، الزوجة الثانية، قشطة وعسل، أهو ده اللي صار، القمر أخر الدنيا.7- قدم بعض الأعمال المسرحية منها قهوة سادة، علي عليوة، وزير من الوزراء، 3 أيام في الساحل، علاء الدين.8- لقب بـ"فزاع" من قبل الجمهور وذلك بعد مشاركته في أول بطولة مطلقة له بفيلم "فزاع" عام 2015م.9- شارك في عام 2007م، في تقديم البرنامج الكوميدي "من غير مقص"، وعن طريقه قام بتقليد العديد من الشخصيات ببراعة.10- عاشقا للكورة، ونادي الزمالك يمثل له الكيان فهو خط أحمر بالنسبة له.11- تزوج من الفنانة المصرية "شيماء عبد القادر" في عام 2013م.12- لديه ابن وابنة.13- يستمتع كثيرا بتقضية وقته بمنزله وسط أسرته، وغير محب للخروج دائما إلا بسبب ظروف العمل فقط.14- يقضي وقته في ظل هذا الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس "كورونا" على الشعب، في مشاهدة الأفلام واللعب مع أولاده بألعاب الزمن القديم مثل "السلم والثعبان، الليدو، الدومنة".