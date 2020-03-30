نجم ريال مدريد مطلوب فى تشيلسي

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:27 ص
ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم ريال مدريد اللاعب الكرواتى لوكا مودريتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يريد ضم لاعب الوسط الكرواتى لوكا مودريتش من فريق ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 34 عام، أصبح قريب من الرحيل عن الريال بعد سنوات عديدة قضاها بين جدران سانتياجو بيرنابيو.

ويري فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز أن مودريتش يمكنه إحداث طفرة فى وسط ملعب تشيلسي فى حال ضمه خلال الفترة القادمة.

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