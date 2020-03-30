صفقة مدوية.. ليفربول يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم هجوم برشلونة بعد إهتمام ليفربول الإنجليزي بضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي يريد تدعيم صفوفه بالتعاقد مع جناح برشلونة الإسبانى اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكان ديمبيلي قد عانى من الإصابات خلال الفترة الماضية ولم يشارك بصفة أساسية مع البلوجرانا، وكان ديمبلي انضم إلى برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 120 مليون يورو، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألمانى.



