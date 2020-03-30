نجم بوليوود أكشاي كومار يتبرع بمبلغ مالي ضخم لمكافحة فيروس "كورونا"
الإثنين 30/مارس/2020 - 06:57 ص
تبرع النجم الهندي أكشاي كومار، لجهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر"هذه هي الفترة التي يكون فيها كل ما يهم هو حياة شعبنا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى القيام بأي شيء، وكل ما يتطلبه الأمر لإنقاذ الموقف، ولذلك أتعهد بالمساهمة بمبلغ 25 كرور روبية من مدخراتي في صندوق PM-CARES الخيري الخاص بالسيد ناريندرا مودي، دعونا نساهم في إنقاذ الأرواح".
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