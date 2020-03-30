نجم بوليوود أكشاي كومار يتبرع بمبلغ مالي ضخم لمكافحة فيروس "كورونا"





تبرع النجم الهندي أكشاي كومار، لجهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر"هذه هي الفترة التي يكون فيها كل ما يهم هو حياة شعبنا".



