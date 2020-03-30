نجم براميدز يرحب بالعودة إلى الزمالك

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:09 ص
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك تواصل مع عمر جابر نجم براميدز من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن عمر جابر يرحب بالعودة إلى صفوف فريقه السابق الزمالك وذلك بعد جس نبضه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.
وأفادت التقارير الصحفية بأن عمر جابر طلب من إدارة الزمالك الدخول فى مفاوضات رسمية مع براميدز من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالي وذلك بسبب ارتباطه بعقد مع ناديه الحالي ينتهى في نهاية الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يبحث عن التعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن وذلك بسبب عدم وجود بديل لحازم إمام في قائمة الفريق الأبيض سوى النجم الصاعد أحمد عيد.

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