شوبير يكشف آخر تطورات تجديد فتحي مع الأهلي ورحيل إكرامي





كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق آخر تطورات رحيل شريف إكرامي حارس الأهلي وتجديد عقد أحمد فتحي الظهير الأيمن مع المارد الأحمر.





وكان مجلس إدارة الأهلي قد فتح ملف تجديد عقود الرباعي الكبير في فترة التوقف الدولي، حيث انتهى من تجديد عقد وليد سليمان ولا يزال في مفاوضات مع فتحي بينما رفض التجديد لحسام عاشور وإكرامي.





وقال شوبير في تصريحات عبر أثير إذاعة أون سبورت:" إكرامي كان ينتظر عرضا من الدوري السعودي في الفترة الماضية لكن بعد تأخر وصول العرض المناسب قرر التوقيع والانتقال لبراميدز، حارس الأهلي وقع لبراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل".





وعن أحمد فتحي، أضاف شوبير:"ملف التجديد الخاص بالجوكر أحمد فتحي سوف يحسم خلال هذا الأسبوع بشكل رسمي".



