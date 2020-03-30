نجم برشلونة مطلوب في ليفربول





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نطم هجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عثمان ديمبيلي إنضم إلى برشلونة في صيف عام 2017 من بروسيا دورتموند الألماني مقابل مبلغ 105 ملايين يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة ليفربول ترى أن برشلونة غير قادر على الحفاظ على ديمبيلي وذلك بسبب الضرر الاقتصادي الكبير بسبب أزمة توقف النشاط الرياضي عقب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول مستعد لدفع 90 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من برشلونة بناءً على رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيوافق على الحصول على عرض بهذا المبلغ مقابل بيع ديمبيلي خاصة أن حجم الرواتب الكبيرة التي يدفعها للاعبيه سيكون غير قادر على دفعها عقب أزمة فيروس كورونا.