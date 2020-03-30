عضو الأهلي يخالف قرار الخطيب

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:37 ص
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية بأن محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بمخالفة قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بشأن عدم التعليق عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن ما يخص شئون النادي.
وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي كان قد أصدر بيانا رسميًا في الثامن من سبتمبر الماضي عقب تصريحات مثيرة لرانيا علواني عضو مجلس الإدارة ليقرر خلاله بالإجماع منع أعضاء مجلس الإدارة من إبداء أي رأي يخص النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الجارحي أدلى بتصريحات على صفحات أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن مؤمن زكريا نجم الفريق بالإضافة إلى التحدث عن أسباب عدم إصلاح أرضية ملعب التتش حتى الآن وذلك بسبب عدم الحصول على موافقة فايلر على نقل التدريبات.
وأوضحت التقارير الصحفية أن الجارحي أدلى بتصريح آخر رأى فيه البعض أنه يقلل من مهاجمي فريق كرة القدم في الأهلي بقوله إنه لا يرى مهاجمين في الوقت الحالي والأفضل في رأيه تاريخياً محمود الخطيب وحسام حسن وعماد متعب.
وكشفت التقارير الصحفية أن قرار محمود الخطيب رئيس الأهلي بمنع أعضاء مجلسه من الإدلاء بأي أحاديث أو تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد هجوم رانيا علواني على بعض الجماهير وتم اعتماده في اجتماع سابق لمجلس إدارة النادي الأحمر.

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