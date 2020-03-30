مدرب حراس المرمي يكذب عصام الحضري بشأن تصريحاته

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:39 ص
علي ماهر حلمي


كذب أحمد ناجي مدرب حراس المرمي السابق لمنتخب مصر و الحالي لنادي سموحة تصريحات الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري الذي أكد فيها أن حراس المرمي ليس على علاقة طيبة مع بعضهم البعض بالمعسكرات.

وقال ناجي:"لا أتفق مع الحضري بعد تصريحاته بأن علاقة حراس المرمى ببعض لا تكون جيدة، لكن بشكل عام هناك حراس مثقفون وعلاقتهم ببعض جيدة، أسلوب الحضري مختلف لكنه نجح به عصام الحضري كشف أسرارًا كثيرة عن معسكرات المنتخب، لكنه يبقى معجزة لن تتكرر إلا بعد وقت طويل، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها".

وأضاف أحمد ناجى:"الحضري تحدث بصورة جيدة عني أمس، ولم أغضب عندما قال خليته بني آدم، حيث أعلم أن الحضري عندما يكون قريبًا من شخص يحب يداعبه، وأقول للجميع إنني متقبل تصريحاته ولم أغضب بسببها من الناحية الفنية، الحضري لم يخذلني أبدًا عندما كنت أحتاج له فنيًا، لكن كنا نسعى لتحسين تصرفاته مع بعض اللاعبين في المنتخب، إلا أنه كان يرى أن هذه الطريقة تضمن له النجاح".

واختتم مدرب حراس المرمي تصريحاته قائلا:"عندما كنا لا ندفع به أساسيًا، نسعى للسيطرة عليه حتى يتقبل الأمر، ولا يصبح خائنًا لمنتخب بلاده تحدثت معه قبل كأس الأمم الإفريقية 2017، وقلت له ستكون رقم 3 بين ترتيب الحراس، لكني توقعت مشاركته في البطولة، وهذا تحقق بالفعل بعد 20 دقيقة فقط أنصح الحضري بضرورة الحصول على دورات تدريبية قبل الاتجاه إلى مجال التدريب، نعم يمتلك خبرات كبيرة سابقة، ولكن الاتجاه بشكل مباشر إلى مهنة التدريب سيكون ظلمًا لعدد كبير من المدربين".

أخبار تهمك

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

منذ حوالي 8 ساعات

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شاهد صورة صادمة للفنانة إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. ليفربول يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم براميدز يرحب بالعودة إلى الزمالك

منذ ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يدرس بجدية غلق مفاوضاته مع رمضان صبحي لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 4 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

12:50 ص

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

10:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا