مدرب حراس المرمي يكذب عصام الحضري بشأن تصريحاته









كذب أحمد ناجي مدرب حراس المرمي السابق لمنتخب مصر و الحالي لنادي سموحة تصريحات الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري الذي أكد فيها أن حراس المرمي ليس على علاقة طيبة مع بعضهم البعض بالمعسكرات.





وقال ناجي:"لا أتفق مع الحضري بعد تصريحاته بأن علاقة حراس المرمى ببعض لا تكون جيدة، لكن بشكل عام هناك حراس مثقفون وعلاقتهم ببعض جيدة، أسلوب الحضري مختلف لكنه نجح به عصام الحضري كشف أسرارًا كثيرة عن معسكرات المنتخب، لكنه يبقى معجزة لن تتكرر إلا بعد وقت طويل، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها".





وأضاف أحمد ناجى:"الحضري تحدث بصورة جيدة عني أمس، ولم أغضب عندما قال خليته بني آدم، حيث أعلم أن الحضري عندما يكون قريبًا من شخص يحب يداعبه، وأقول للجميع إنني متقبل تصريحاته ولم أغضب بسببها من الناحية الفنية، الحضري لم يخذلني أبدًا عندما كنت أحتاج له فنيًا، لكن كنا نسعى لتحسين تصرفاته مع بعض اللاعبين في المنتخب، إلا أنه كان يرى أن هذه الطريقة تضمن له النجاح".



