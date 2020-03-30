مدرب حراس المرمي يكذب عصام الحضري بشأن تصريحاته
الإثنين 30/مارس/2020 - 07:39 ص
علي ماهر حلمي
كذب أحمد ناجي مدرب حراس المرمي السابق لمنتخب مصر و الحالي لنادي سموحة تصريحات الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري الذي أكد فيها أن حراس المرمي ليس على علاقة طيبة مع بعضهم البعض بالمعسكرات.
وقال ناجي:"لا أتفق مع الحضري بعد تصريحاته بأن علاقة حراس المرمى ببعض لا تكون جيدة، لكن بشكل عام هناك حراس مثقفون وعلاقتهم ببعض جيدة، أسلوب الحضري مختلف لكنه نجح به عصام الحضري كشف أسرارًا كثيرة عن معسكرات المنتخب، لكنه يبقى معجزة لن تتكرر إلا بعد وقت طويل، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها".
وأضاف أحمد ناجى:"الحضري تحدث بصورة جيدة عني أمس، ولم أغضب عندما قال خليته بني آدم، حيث أعلم أن الحضري عندما يكون قريبًا من شخص يحب يداعبه، وأقول للجميع إنني متقبل تصريحاته ولم أغضب بسببها من الناحية الفنية، الحضري لم يخذلني أبدًا عندما كنت أحتاج له فنيًا، لكن كنا نسعى لتحسين تصرفاته مع بعض اللاعبين في المنتخب، إلا أنه كان يرى أن هذه الطريقة تضمن له النجاح".
واختتم مدرب حراس المرمي تصريحاته قائلا:"عندما كنا لا ندفع به أساسيًا، نسعى للسيطرة عليه حتى يتقبل الأمر، ولا يصبح خائنًا لمنتخب بلاده تحدثت معه قبل كأس الأمم الإفريقية 2017، وقلت له ستكون رقم 3 بين ترتيب الحراس، لكني توقعت مشاركته في البطولة، وهذا تحقق بالفعل بعد 20 دقيقة فقط أنصح الحضري بضرورة الحصول على دورات تدريبية قبل الاتجاه إلى مجال التدريب، نعم يمتلك خبرات كبيرة سابقة، ولكن الاتجاه بشكل مباشر إلى مهنة التدريب سيكون ظلمًا لعدد كبير من المدربين".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا