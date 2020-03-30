الأهلي يستعد للميركاتو الصيفي بصفقة سوبر

كشفت تقارير صحفية أن نادي الأهلي يستهدف حسم صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.





ويسعي النادي الأهلي للحصول على خدمات البوركينابي إيريك تراروي لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث يري مسئولي القلعة الحمراء أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية هائلة.





ومن المنتظر أن يفتح مسئولي الأهلي باب المفاوضات مع تراوري وإدارة بيراميدز خلال الفترة المقبلة، لحسم الصفقة بشكل رسمي، لتدعيم الخط الأمامي بالفريق الأحمر استعدادًا للموسم المقبل.





مهمة الأهلي في الحصول على خدمات "تراوري" لن تكون سهلة، في ظل تمسك إدارة بيراميدز باستمرار اللاعب خاصة وأنه يعد من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق.



