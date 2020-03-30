آخرهم لاعب سيلتا فيجو .. لاعبون خالفوا قواعد الحجر الصحي













فرض إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العزلة على جميع لاعبي كرة القدم، حخوفاً من إنتشار العدوى فيما بينهم.





وتسبب الفيروس في تأجيل كافة الأنشطة الكروية في معظم بلدان العالم، ومن ثم، تم فرض قواعد الحجر الصحي على الجميع، ومن بينهم لاعبي كرة القدم، في الدول التي ينتشر خلالها الوباء بشكل كبير.





ورغم خطورة الوضع حالياً، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين قاموا بخرق قوانين الحجر الصحي، بل ووصل الأمر لبعضهم بالإنتقال من بلد لبلد آخر.













وكان آخر المخالفين لقواعد الحجر، الجناح الدانماركي بيوني سيستو لاعب فريق سيلتا فيجو الإسباني.









وأقدم سيستو على خرق الحجر الصحي، بالسفر بسيارته من إسبانيا لموطنه الأصلي الدانمارك، في ظل توقف رحلات الطيران.









وقطع سيستو مسافة بلغت 1860 ميلاً بسيارته، حيث قضى 26 ساعة من أجل العودة للدانمارك.









وسار مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، على نفس النهج، حينما غادر إسبانيا متوجهاً لبلجراد عاصمة صربيا، من أجل الإحتفال بعيد ميلاد صديقته.









وتلقى يوفيتش وابل من الإنتقادات بسبب هذا التصرف، واتهمه البعض بنقص عقليته الإحترافية.









كما خرق النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قواعد الحجر الصحي، حين ذهب لحفلة في أحد الملاهي الليلية، بصحبة زميله كايل ووكر، ولاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون.





كما كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن لاعب توتنهام ديلي ألي، شوهد أكثر من مرة في بعض الملاهي الليلية في وقت الحظر.









كما هرب نجمي يوفنتوس، جونزالو هيجوايين ورودريجو بيتنانكور قواعد الحجر الصحي، حيث هربا لبلديهما، الأرجنتين وأوروجواي على الترتيب، خلال فترة الحجر الصحي.



