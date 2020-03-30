وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

أكدت شبكة "سي بي إس" وفاة مراسلتها ماريا ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي.





وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ميركادر (54 عاما) خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.



