وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر

أكدت شبكة "سي بي إس" وفاة مراسلتها ماريا ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ميركادر (54 عاما)  خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الصحفية الراحلة شاركت في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"
وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

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