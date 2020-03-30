قائمة الراحلين بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:51 ص
كورونا
كورونا
علاء خليف
توقفت عجلة كرة القدم في جميع دول العالم عن الدوران منذ عدة أسابيع، واتشحت الملاعب بالسواد، وسادت حالة من الحزن العميق بين عناصر اللعبة الأكثر شعبية في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تعليق الأنشطة الرياضية وتوقف الدوريات العالمية بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات به خلال فترة زمنية قصيرة.
وأصاب فيروس كورونا المستجد العديد من الرياضيين ونجوم ومدربي كرة القدم حول العالم، وسجلت إيطاليا وإسبانيا أكبر عدد من الإصابات بين نجوم الساحرة المستديرة، كما حصد الفيروس القاتل أرواح عدد من نجوم الرياضة العالمية والمسئولين خلال الأسابيع الماضية، مما أصاب الوسط الرياضي بحالة من الهلع والخوف لسرعة انتشار الفيروس.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الرياضيين الراحلين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد:-


- إلهام شيخي: 

أول ضحية لفيروس كورونا بين الرياضيين، اللاعبة الإيرانية إلهام شيخي لاعبة كرة الصالات للنساء والتي رحلت عن عالمنا في 27 فبراير الماضي.

- عثمان تيجاني:

أول رياضي عربي توفي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو المصارع الجزائري عثمان تيجاني بطل رياضة الجودو السابق، والذي وافته المنية بعدما أصابه الوباء القاتل في 20 مارس الجاري.

- عبد القادر فرح:

تضم قائمة "ضحايا" فيروس كورونا من الرياضيين أسطورة كرة القدم الصومالي عبد القادر فرح، حيث توفي في إحدي مستشفيات لندن بعد إصابته بالفيروس المستجد عن عمر ناهز الـ59 عامًا.

- فرانشيسكو جارسيا:

أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد هو فرانشيسكو جارسيا، مدرب فريق الناشئين بنادي أتليتكو بورتادا ألتا الإسباني والذي توفي بعد إصابته بالفيروس عن عمر ناهز الـ21 عامًا.

- بينيتو جوانيت:

حصد فيروس كورونا ايضًا روح حارس المرمي والمدرب السابق لفريق إسبانيول الإسباني، بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير جراء إصابته بالفيروس خاصة وأنه كان يعاني من سكتة دماغية ورحل عن عالمنا يوم 23 مارس عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

- لورنزو سانز:

ومن المسئولين الرياضيين الذين رحلوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، والذي توفي منذ أيام قليلة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالفيروس القاتل ونقله للعناية المركزة بإحدي المستشفيات وتوفي عن عمر ناهز الـ76 عامًا.

- جيف سيميدلي:

مسئول رياضي آخر رحل عن عالمنا بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو جيف سيميدلي رئيس الإتحاد الرياضي العالمي لمتلازمة داون ، والذي توفي بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بالفيروس اللعين.

- محمد بوكنيون:

آخر ضحايا فيروس كورونا من الرياضيين، الملاكم المغربي السابق محمد بوكنيون، والذي توفي يوم الأحد 29 مارس عن عمر ناهز الـ38 عامًا، ليصبح أول رياضي مغربي يرحل بسبب الفيروس المستجد. 

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