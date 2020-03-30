محدش يروح السنترال.. رسالة من المصرية للاتصالات لطلاب الثانوية

قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه تقرر أن يتم تسليم شريحة أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثاانوي في مكاتب مديريات التربية والتعليم، بدلا من السنترالات، وذلك بعد التكدس الذي شهدته عددًا من السنترالات أمس.





ووجه "أبو طالب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قائلا: "محدش يروح السنترال من بكرة لتسلم شريحة التابلت"، موضحا: أن تسليم الشرائح في مكاتب مديريات التربية والتعليم سيكون من الثامنة صباحا وحتى الخامسة.





وأضاف، أنه من المفترض تسليم 560 ألف شريحة، حيث تم تسليم 300 ألف شريحة حتى الآن، موضحا أن الزحام في السنترالات سببه تقليص ساعات العمل.





