محدش يروح السنترال.. رسالة من المصرية للاتصالات لطلاب الثانوية

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه تقرر أن يتم تسليم شريحة أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثاانوي في مكاتب مديريات التربية والتعليم، بدلا من السنترالات، وذلك بعد التكدس الذي شهدته عددًا من السنترالات أمس.

ووجه "أبو طالب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قائلا: "محدش يروح السنترال من بكرة لتسلم شريحة التابلت"، موضحا: أن تسليم الشرائح في مكاتب مديريات التربية والتعليم سيكون من الثامنة صباحا وحتى الخامسة.

وأضاف، أنه من المفترض تسليم 560 ألف شريحة، حيث تم تسليم 300 ألف شريحة حتى الآن، موضحا أن الزحام في السنترالات سببه تقليص ساعات العمل.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا بوباة الفجر بفيروس المصرية للاتصالات الفجر إلغاء الشهادة الإعدادية

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 23 ساعة

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ 36 دقيقة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعة الا ربع

وصف صادم من ترامب لوفاة 200 ألف أمريكي بسبب كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 8 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ أقل من ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: "السيسي زي الفل بعد ما قالوا عليه مليون شائعة"

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن المصروفات المدرسية: محدش يتكلم قبل الصيف

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

"الصحة" تعلن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا.. وبشرى سارة في نسب المتعافين

شاهد.. أمن قنا يوزع عصائر على المواطنين أمام مكاتب البريد والبنوك

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

08:50 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا