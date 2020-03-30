محدش يروح السنترال.. رسالة من المصرية للاتصالات لطلاب الثانوية
الإثنين 30/مارس/2020 - 08:24 ص
هدى عبدالرازق
قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه تقرر أن يتم تسليم شريحة أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثاانوي في مكاتب مديريات التربية والتعليم، بدلا من السنترالات، وذلك بعد التكدس الذي شهدته عددًا من السنترالات أمس.
ووجه "أبو طالب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قائلا: "محدش يروح السنترال من بكرة لتسلم شريحة التابلت"، موضحا: أن تسليم الشرائح في مكاتب مديريات التربية والتعليم سيكون من الثامنة صباحا وحتى الخامسة.
وأضاف، أنه من المفترض تسليم 560 ألف شريحة، حيث تم تسليم 300 ألف شريحة حتى الآن، موضحا أن الزحام في السنترالات سببه تقليص ساعات العمل.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
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