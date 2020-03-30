صناع مسلسل "سكر زيادة" ينتهون من تصوير 18 حلقة قبل توقفه

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تنتظر الفنانتين نادية الجندى ونبيلة عبيد معرفة التطورات الجديدة التي سيتم اتخاذها في لبنان للوقاية من فيروس كورونا الذي أدى إلى منع التجمعات، وإيقاف الطيران، وتصوير بعض الأعمال الفنية،ومن ضمن الأعمال التي توقف تصويرها مسلسل "سكر زيادة".



وكان طاقم عمل المسلسل قد انتهى من تصوير 18 حلقة كاملة، قبل توقفه منذ أسبوع، حيث تعتمد معظم أحداث المسلسل على مكان تصوير واحد تحدث فيه القصة، وهو عبارة عن فيلا تقيم فيها نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهذا ما جعل الأمور تسير بشكل جيد منذ انطلاق التصوير.







مسلسل "سكر زيادة"يشهد عودة نبيلة عبيد، نادية الجندي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي،سيناريو وحوار أمين جمال وورشته، وإخراج وائل إحسان، بطولة سميحة أيوب، هالة فاخر، والعديد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، جومانا مراد، نانسى عجرم، روجينا، هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، لقاء الخميسي، مايان السيد، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، مصطفى أبو سريع، سليمان عيد، بدرية طلبة، خالد أنور.



وتدور أحداث المسلسل حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لاستيلامها تجدان أنفسهما وتعرضا للنصب واشتريا نفس الفيلا من صاحبها، وتجدان أنفسهما مضطرتين للإقامة معًا ويمرون بصراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من المواقف الصعبة التي تجعلهما يتعاملان مع بعضهما وتصبح علاقتهم بشكب أفضل .