نجم مانشستر سيتي يزف خبر سار لليفربول

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:25 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات
صرح  إيلكاي جوندوجان، الألماني لاعب وسط فريق مانشستر سيتي أنه من العدل أن يحصل ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حال عدم اكتمال المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل قرار إيقاف البطولة في 13 مارس (آذار) الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وكان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بحاجة لحصد ست نقاط فقط في مبارياته التسع المتبقية في المسابقة، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وتقرر تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل، لكن من المرجح أن يمتد هذا التعليق لفترة أطول في ظل توقعات بمد إجراءات الإغلاق الحالية من جانب الحكومة البريطانية لما بعد ذلك التاريخ.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن جوندوجان قوله "بالنسبة لي، أرى أنه سيكون من الإنصاف أن يحصل ليفربول على اللقب، يتعين علي أن أتسم بالعدل كرياضي".

اعترف جوندوجان بأن احتمال إلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، دون تحديد الفائز باللقب أو الفرق الهابطة، من شأنه أن يتسبب في انقسام الآراء.

أوضح اللاعب الألماني "هناك آراء مختلفة. بالنسبة للأندية التي قدمت موسمًا جيدًا جدًا، من الواضح أنه لن يكون من اللطيف إلغاء المسابقة، فيما سيكون الأمر مناسباً للأندية التي عانت من تراجع النتائج هذا الموسم".

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