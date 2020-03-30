الحالة رقم 1000.. الصحة تكشف خطورة الوصول لهذا الرقم من إصابات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أغلب الحالات الإيجابية الجديدة لفيروس كورونا من المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها من قبل، مؤكدة أنه لم تظهر بؤر جديدة للإصابة في مصر.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن مصر في اليوم الثاني من الأسبوع السابع، منوهة بأن الخطر ليس فقط الوصول للحالة رقم 1000 من الإصابة بالفيروس، ولكن الخطر الأكبر أن نصل لهذا الرقم في وقت قصير، حيث نصل للحالة ألف بعد أسبوع أفضل من أن نصل لنفس الرقم في يوم.

وثمنت وزيرة الصحة، قيام المستشفيات بإجراء أشعة على الصدر قبل إجراء أي عملية جراحية الآن خطوة جيدة، وحماية للمريض، لافتة أن كورونا نوع من الوبائيات الجديدة، والعالم يسترشد بتجارب من مروا بمراحل انتشار الفيروس المختلفة.





