ألمانيا تسجل 66 حالة وفاة جديدة و4751 إصابة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455، وفقًا لإحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة عالميًا، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وانتشر فيروس كورونا في العديد من الدول، وأجبرها على اتخاذ إجراءات احترازية، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.