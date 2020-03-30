المترو يكشف تأثير قرارات الدولة لمواجهة كورونا على الركاب
الإثنين 30/مارس/2020 - 08:37 ص
هدى عبدالرازق
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن رحلات المترو تبدأ من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، منوها أن وزير النقل نسق مع وزير الداخلية، أن يكون هناك ربع ساعة سماح بعد الحظر للركاب الذين يصلوا للمحطات النهائية في كل خط.
ولفت "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن وزير النقل وجه بدفع 5 قطارات إضافية في كل اتجاه، أي ما يعادل نحو 30 رحلة إضافية، وذلك لتقليل التكدس في عربات مترو الأنفاق.
وأوضح، أن مترو الأنفاق أفضل وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى، ويستخدمه 3 مليون راكبا يوميا، منوها بأن عدد الركاب انخفض 50% بعد القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
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