المترو يكشف تأثير قرارات الدولة لمواجهة كورونا على الركاب

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن رحلات المترو تبدأ من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، منوها أن وزير النقل نسق مع وزير الداخلية، أن يكون هناك ربع ساعة سماح بعد الحظر للركاب الذين يصلوا للمحطات النهائية في كل خط.





ولفت "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن وزير النقل وجه بدفع 5 قطارات إضافية في كل اتجاه، أي ما يعادل نحو 30 رحلة إضافية، وذلك لتقليل التكدس في عربات مترو الأنفاق.





وأوضح، أن مترو الأنفاق أفضل وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى، ويستخدمه 3 مليون راكبا يوميا، منوها بأن عدد الركاب انخفض 50% بعد القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





