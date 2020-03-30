بيومى فؤاد يتعرض للتنمر والضرب في مسلسل "تيمون وبومبا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يتعرض الفنان بيومي فؤاد للتنمر والضرب خلال أحداث مسلسل "تيمون وبومبا"، للفنان أحمد فهمي وأكرم حسنى.

ويجسد بيومي خلال الأحداث دور رجل يسكن في حارة شعبية، وهو والد أحمد فهمي، ولكنه ضعيف الشخصية أمام أبنائه وسكان الحارة ،أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي.


مسلسل "تيمون وبومبا" بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني،ويزو،لطفي لبيب،بالإضافة إلى ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

وفي سياق آخر،يشارك بيومي فؤاد في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "دهب عيرة"، والمسلسل بطولة يسرا، هنادى مهنا، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، سلوى عثمان، عبير صبري، فرح الزاهد، خالد أنور، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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