أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30-3-2020 .. بـ 30.5 جنيه سعر كرتونة البيض من المزرعة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:31 ص
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
الفجر الاقتصادي


أسعار الدواجن اليوم الإثنين 

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم  الإثنين 30-3-2020، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء  من المزرعة الي 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الفراخ البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه ، ويضاف إلى تلك الأسعار السابق ذكرها ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات ، وتسببت أزمة مرض كورونا التي تمر بها البلاد الي تسارع المواطنين علي شراء السلع الغذائية وتخزينها تحسباً لأي عوارض جديدة ،  بالإضافة الي إقتراب حلول شهر رمضان والذي غالباً ماترتفع معه أسعار الدواجن بسبب زيادة الطلب عليها .

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 27 جنيه 
سعر كيلو الأمهات  21 جنيه 
سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 35 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم الإثنين 30-3-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه

أسعار الفراخ الكتاكيت 

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه

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