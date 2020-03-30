وصف صادم من ترامب لوفاة 200 ألف أمريكي بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:48 ص
ترامب
ترامب
وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة بالأمر الجيد.

 

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا".

 

وأوضح ترامب، أنه وفقا لبعض التوقعات، يمكن أن يصل عدد الوفيات إلى 2.2 مليون شخص "إذا تمكنا من تقليل عدد الوفيات إلى 100-200 ألف شخص، فهذا يعني أننا قمنا بعمل جيد".

 

وتابع: "نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا ونحن ننتظر النتائج وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا"، مضيفًا: "نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا".

 

وأكد ترامب، على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات... نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا".

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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