خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم وغدا، حيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 5 درجات، فضلا عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيصل لحد العاصفة على المناطق الغربية، معقبة: "سنشعر بنشاط الرياح بعد ساعتين".





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء ستعاود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، حيث ستصل إلى 24 درجة، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس في فترة التقلبات الجوية تجنبا للإصابة بأي نزلات برد.





وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن سقوط أمطار في فصل الربيع أمر وارد خاصة على سيناء، ولكن حتى الآن لم يتم رصد أي موجات سقوط الأمطار.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أنه طقس بارد ليلًا على معظم الأنحاء، جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على الموقع الرسمي لها.





وإليكم حالة الطقس المتوقعة:





القاهرة الكبرى





طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





الوجه البحري





طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





السواحل الشمالية الغربية





طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.









جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.









شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.









جنوب الصعيد





طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 15 29

شبين الكوم 15 29

طنطا 14 28

دمنهور 14 27

الإسكندرية 14 29

بلطيم 14 29

مطروح 15 29

السلوم 15 31

سيوة 13 32

بورسعيد 14 28

دمياط 14 29

الزقازيق 15 29

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 30

العريش 13 28

رفح 13 27

رأس سدر 15 28

نخل 10 27

نويبع 18 28

طابا 17 27

كاترين 10 26

الطور 18 25

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 17 27

الفيوم 16 29

بنى سويف 14 30

المنيا 14 30

أسيوط 15 31

سوهاج 15 32

قنا 16 32

الأقصر 15 32

أسوان 18 32

أبو سمبل 18 31

الوادي الجديد 13 32

شلاتين 16 30

أبو رماد 17 27

حلايب 19 28

رأس حدربة 17 27



