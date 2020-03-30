طب حلوان تطلق مبادرة "خليك في البيت المكتبة بين إيديك"

تطلق مكتبة كلية الطب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب وتحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق سالم وكيل التعليم وشئون الدراسات العليا مبادرة "خليك في البيت والمكتبة بين إيديك".





وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من الجامعة وكلية الطب على سلامة الطلاب للتعريف بوسائل الحصول على المعلومات من خلال مصادر موثوقة يمكن أن يحتاجها الطلاب لتيسير الدراسة، في الوقت الذي تسعي فيه الجامعة إلى تفعيل وتطوير منصات التعلم الافتراضية، موجهًا بالتوسع في التعليم الإلكتروني، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمي في التعليم الجامعي خلال المرحلة المقبلة.





وأشار الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن المبادرة تشمل تعريف الطلاب بكافة المراجع وقواعد البيانات المفتوحة المصدر في كافة تخصصات الطب والتي يمكن أن تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تيسير العملية التعليمية، كما تقدم لهم مواقع الكترونية توفر دورات تدريبية مجانية On line في كافة التخصصات لتنمية مهارات طلابنا.





وتشمل المبادرة التعريف بمجموعة من قواعد البيانات ومحركات البحث العلمية التي تساعد الطلاب في البحث عن المعلوماتية الصحية ومن أمثلة هذه القواعد Google scholer -Scopus - Since Direct - AAA Since - Access Medicine - Uptodate، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المجلات العلمية المهتمة بالمعلوماتية الصحية مفتوحة المصدر وذات معامل تأثير.





ودعا قيادات الجامعة وكلية الطب الطلاب إلى ضرورة الاستفادة والانتفاع من المبادرة واستثمار الطلاب أوقاتهم خلال فترة تعليق الدراسة من خلال الالتحاق والمشاركة بالعديد من الدورات التدريبية المتوفرة على منصة مهارات جوجل وكورسيرا وكورساتي وجميعها منصات تقدم برامج تدريبية رقمية تسهم في تطوير وتحسين مهارات الطلاب.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



