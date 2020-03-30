تصريحات مثيرة من مصطفى محمد بشأن تألقه مع الزمالك

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:53 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
صرح مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مصطفى محمد، بأن سر تألقه مع الفريق الأبيض هو زملاءه فى الفريق كانوا السبب الرئيسي.

وخلال تصريحات لقناة الزمالك قال مصطفى محمد: "دائما اتلقى دعم كبير من كل زملائى فى الفريق، واستمع لنصائحهم من أجل تطوير نفسى دائما"،


وتابع: " أتوجه بالشكر لكل لاعبي الزمالك زملائي في الفريق على دعمهم الدائم لي داخل القلعة البيضاء".

وأوضح مصطفى محمد: " مصطفى فتحى هو رجل المهمات الصعبة داخل الزمالك، وأنه عندما علم الجميع بانضمام مصطفى فتحى من فريق الشباب إلى الفريق الأول، شعر اللاعبون بنوع من الغيرة، "ولكن بعدما شاهدنا مستواه الفنى وقدرته الفنية شعرنا بالانبهار".


واختتم حديثه : "نجم الزمالك السابق محمد صبرى يعد هو أول شخص اكتشف موهبتى حين كان مدرب نبروه، وقال لى : "لن تلعب في مكان غير الزمالك".

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 23 ساعة

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 8 ساعات

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ 33 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 10 ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شاهد صورة صادمة للفنانة إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

وصف صادم من ترامب لوفاة 200 ألف أمريكي بسبب كورونا

منذ 36 دقيقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

08:50 ص

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا