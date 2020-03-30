تصريحات مثيرة من مصطفى محمد بشأن تألقه مع الزمالك

صرح مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مصطفى محمد، بأن سر تألقه مع الفريق الأبيض هو زملاءه فى الفريق كانوا السبب الرئيسي.





وخلال تصريحات لقناة الزمالك قال مصطفى محمد: "دائما اتلقى دعم كبير من كل زملائى فى الفريق، واستمع لنصائحهم من أجل تطوير نفسى دائما"،









وتابع: " أتوجه بالشكر لكل لاعبي الزمالك زملائي في الفريق على دعمهم الدائم لي داخل القلعة البيضاء".





وأوضح مصطفى محمد: " مصطفى فتحى هو رجل المهمات الصعبة داخل الزمالك، وأنه عندما علم الجميع بانضمام مصطفى فتحى من فريق الشباب إلى الفريق الأول، شعر اللاعبون بنوع من الغيرة، "ولكن بعدما شاهدنا مستواه الفنى وقدرته الفنية شعرنا بالانبهار".









واختتم حديثه : "نجم الزمالك السابق محمد صبرى يعد هو أول شخص اكتشف موهبتى حين كان مدرب نبروه، وقال لى : "لن تلعب في مكان غير الزمالك".